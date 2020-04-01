Первую партию мальков форели вырастили на "Рыбном подворье" в Червишево

| Фото: ООО "Рыбное подворье" | Фото: ООО "Рыбное подворье"

Первую партию мальков форели вырастили в ООО "Рыбное подворье" с. Червишево Тюменского района. В марте 2020 года закупили икру, специальное оборудование. Эксперимент удался.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор предприятия Алёна Воронова.

"Попробовали из икры самостоятельно получить малька и все получилось. Рыба уже растет. Для получения малька из икры закупили специальное оборудование, наладили технологический процесс. Установили новые бассейны для мальков, детский сад увеличился", - говорит она.

В апреле 2020 года супруги Вороновы отметили год со дня открытия предприятия. За это время расширили производство, добавили два цеха. Изучили весь спектр рыборазведения, отмечает Алёна Воронова, поставили озоновую установку для обеззараживания воды. Научились работать с форелью, так как в отличие от стерляди она выращивается в других климатических условиях. Для этого именно для форели организовали отдельный цех.

Кормят рыбы сотрудники предприятия исключительно импортным кормом, который поставщик везет из Санкт-Петербурга. С доставкой проблем нет.

"Сейчас работаем над открытием еще одного здания. Летом начнем строить. Это будет помещение для контрагентов. Также откроем коптильный цех, начнем нашу рыбу коптить. И продавать еще такую продукцию. До этого реализовывали только свежую рыбы. Основные точки продажи – рынок "Михайловский", Центральный рынок и магазин "Пассаж". Сами туда вывозим. Открыли услугу на доставку частным лицам. В Червишево у нас есть пункт выдачи. Рыба пользуется спросом, иногда не достает нужного объема продукции", - рассказала директор "Рыбного подворья".

В маточном цехе ООО "Рыбное подворье" специалисты отсадили больших особей, будут получать икру. Возможно, к новогоднему столу жители региона смогут приобрести икру зернистую от червишевского производителя.

| Фото: ООО "Рыбное подворье" | Фото: ООО "Рыбное подворье"

Предприятие по рыборазведению супруги Вороновы организовали в родном селе Червишево. До этого занимались строительным бизнесом и торговлей. Решили вложить средства "в разные корзинки", говорит Алёна Воронова, данная ниша была не занята. Изучили рынок, поняли: в Тюменской области есть, где разгуляться. При тех вложениях, которые сделала семья, а общий объем инвестиций в новое дело составил около 30 млн рублей, через три-четыре года предприятие выйдет на самоокупаемость.

"Все реально. Все в наших руках, просто надо работать и развиваться. Тогда все получится", - уверена директор предприятия "Рыбное подворье" Алёна Воронова.

| Фото: ООО "Рыбное подворье" | Фото: ООО "Рыбное подворье"

Анжела Лебедева