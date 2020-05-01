Потомственные пчеловоды из Ялуторовска готовятся к новому сезону

| Фото: Екатерины Петриковой | Фото: Екатерины Петриковой

Пчелиные семьи благополучно перезимовали. Сейчас находятся на грузовике, ждут старта сезона сбора меда. Как только одуванчик на Чукреевской горке активно зацветет, туда выдвинемся.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила ялуторовский пчеловод Екатерина Петрикова.

Все о пчелах она узнала, выйдя замуж. Супруг Екатерины – Александр - пчеловод в четвертом поколении. Сразу после института организовал свое дело. Более 18 лет занимается пчелиным бизнесом.

"На сегодня у нас около 100 пчелосемей. Они благополучно перезимовали. Сейчас вынесли из омшаника, улики стоят на машине "ЗИЛ", перевозим их на ней. Первыми у пчел были верба, подснежники, клен, то есть первоцветы – они с них несут обножку – пыльцу. Это не мед. С одуванчика они делают напрыск меда, он салатового цвета", - рассказывает Екатерина Петрикова.

| Фото: Екатерины Петриковой | Фото: Екатерины Петриковой

Следующим медоносом для пчел является озимый эспарцет. Большая находка для пасечников – липа. До нее нужно доехать, порой более 70 км от дома уезжают пчеловоды, чтобы добыть редкий для Сибири мед.

"Для этого отправляем пчел в разведку. В течение трех дней разведка стоит на весах, смотрим привесы, если пошли, муж достает бинокль и следит: летают-не летают, если нектаровыделение есть, пчел вывозим. Потом идет донник, а в завершении сезона выезжаем на разнотравье. Вдоль реки Тобол, в сторону Заводоуковска хорошие места в пойме", - говорит ялуторовский пчеловод.

В разнотравье входят: белый клевер, плакун трава, дербенник и другие. От рапса супруги Петриковы решили отказаться - мед из него густеет большими кристаллами, отчего пчелы не могут его кушать, погибают.

Каким будет 2020 год для пасечников, говорить рано, отмечает Екатерина Петрикова. Пока еще нет определенности с местами для медосбора. Как только пойдут на полях первые всходы, пчеловоды сами пойдут на разведку. При благоприятной обстановке уже в первой декаде июля можно будет получить первый мед.

Чтобы летающие труженицы принесли много меда, важно уделять внимание их здоровью и развитию. Ежегодно пасечники сдают мед и подмор на анализы. Только после заключения экспертов, вывозят ульи на пасеку.

| Фото: Екатерины Петриковой | Фото: Екатерины Петриковой

Помимо меда, супруги Петриковы реализуют продукты пчеловодства - соты, воск, свечи из вощины, подмор, прополис. Каждый выезд на ярмарку Екатерина Петрикова сопровождает еще и травами, собственноручно собранными – увлечение с детства. Вместе с полезным лакомством предлагает покупателям душицу и зверобой.

В семье пчеловодов Петриковых скоро родится пятый ребенок. Для укрепления своего здоровья и здоровья детей супруги используются все то, что производят полосатые труженицы. Чаще всего в ход идут мед, маточное молочко, трутневой гомогенат. Пчелиный яд применяет старшее поколение Петриковых.

Анжела Лебедева