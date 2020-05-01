Фермер из Богандинки начал развивать мясное скотоводство после получения гранта

| Фото: Динара Галиева | Фото: Динара Галиева

Грант в размере одного миллиона рублей, полученный от правительства Тюменской области в 2016 году, помог фермеру из пос. Богандинский Динару Галиеву перепрофилировать предприятие с птицеводческого на животноводческое. На средства поддержки он купил герефордов и трактор.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" фермер Галиев, до этого момента он четыре года занимался индюками, перепелками, утками.

"В 2012 году начал заниматься птицеводством. В Богандинском взял в аренду помещение. В первый год купил индюков, тысячу голов вырастил, а продать не смог, сбыта не было. Часть продал, часть раздал. На следующий год опять взял индюков, сбыт наладил – рынки начали забирать и так далее. Завел еще уток, перепелок, гусей, кур-несушек. До восьми тысяч голов доходило", - говорит фермер.

Любовь к домашним животным – вот, что легло в основу выбора дела всей жизни, признается Динар Галиев. Он родился в пос. Боровский в семье рабочих – отец и мать работали на моторном заводе. В детстве любил проводить время у бабушки в Вагайском районе, у нее была корова и другая живность. И помогать бабушке по хозяйству он всегда любил.

Сегодня у 41-летнего Динара Галиева трое детей, которых он потихоньку приобщает к крестьянскому труду.

"Сейчас занимаемся в основном герефордами. До этого были черно-пестрые бычки. Уток, гусей приобретаем на сезон. В Аманадском есть своя производственная база. В аренду взял 1 тысячу 300 гектаров земли, это 10 километров от Богандинского, в 2017 году там начали строиться. Сеем горох, овес, однолетние травы. Заготавливаем сенаж для быков", - сказал он.

В 2020 году 35 коров принесли потомство, бычки до полугода будут находиться на подсосе. Для получения качественного потомства фермер ежегодно меняет быка-осеменителя. В этот раз решил и породу быка поменять на ангуса. Как заверили его коллеги, скрестив герефорда и ангуса, выйдет порода еще мощнее по весу. Всего на сегодня в хозяйстве богандинского фермера содержится около сотни голов герефордов, которые ценятся за мраморное мясо.

Анжела Лебедева