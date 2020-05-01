Участник "Агростартапа" из Винзилей займется молочным животноводством

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Фермер Сергей Ишков из Тюменского района вместе с супругой организовал крестьянско-фермерское хозяйство, разработал бизнес-план и стал участником первого в регионе конкурса "Агростартап". В декабре 2019 года семья получила 3 млн рублей на развитие.

"Многие говорили, куда вы собрались, какой конкурс, какие миллионы. А мы верили в себя и в дело, которое организовали. На средства по программе уже купили технику на 1 миллион 800 тысяч рублей: трактор "Беларус 82", кун – подъемный механизм, ковш и косилку для заготовки сена. Остаток средств пойдет на приобретение нетелей племенного скота. Закуп пройдет в июне-июле. Это будет 10 голов молочного направления", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" фермер Сергей Ишков.

По условиям программы, добавляет он, им необходимо было помимо оформленного КФХ, иметь 10 % собственных средств от запрашиваемой суммы. Средства удалось собрать, так как семья с самого основания занималась развитием личного подсобного хозяйства.

"Я сам родился в Винзилях, до 12 лет жил с мамой и братом в квартире, потом переехали в частный дом и начали разводить свиней, кур, корова была. А женился на девушке из Боровского, переехал туда. 10 лет назад мне наделили земельный участок под личное подсобное хозяйство в Винзилях, гектар земли. Здесь и начали с супругой развиваться, протянули нам электричество, занялись обработкой пашни. Ведем строительство помещений", - говорит он.

Сегодня супруги Ишковы разводят на подворье коз, свиней, кур, индоуток, перепелов, цесарок, индюков. Трое детей: 13-летняя дочь, 10-летний и двухгодовалый сыновья вносят свою посильную лепту в уходе за животными, отмечает глава семейства.

Есть у фермера Сергея Ишкова свои доводы, почему жить и работать на селе гораздо выгоднее, чем в офисе: "Сейчас из-за режима повышенной готовности предприниматели, которые не связаны с сельским хозяйством, вынуждены сидеть дома. Бизнес встал. Кто-то вообще остался без работы. У нас же, пусть я буду работать 20 часов, но я знаю, за что я работаю. Всегда получу прибыль. Плюс свои экологически чистые продукты: козье молоко, сыр, яйцо, мясо".

Анжела Лебедева