Крестьянский труд оправдывает себя, уверена участница региональной программы "Агростартап"

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Крестьянский труд оправдывает себя. Главное, не ленится, все получится. Наш труд облегчился благодаря региональной программе "Агростартап".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила фермер с. Еремино Абатского района Валентина Торопова.

Развитием животноводства 25-летняя Валентина Торопова занялась, когда вышла замуж, и из Абатского переехала в Еремино, что в шести километрах от райцентра. Подарком на свадьбу от свекрови стала корова, вспоминает она.

"Семья мужа всегда занималась развитием подсобного хозяйства. Свекровь подарила мне корову, научила доить ее. Так мы начали увеличивать свое хозяйство. Покупали коров, телят. Потом узнали о программе "Агростартап", решили в ней поучаствовать. Два с половиной месяца готовились к защите проекта, сильно волновались. Обрадовались, когда узнали, что проект поддержали в региональном департаменте АПК", - рассказывает Валентина Торопова.

По проекту им в конце сентября 2019 года перечислили 2 млн 295 тыс. рублей – на покупку коров и оборудования. На мини-ферме супруги Тороповы установили молокопровод, охладитель молока, доильную установку. Коров черно-пестрой породы закупили у владельца личного подсобного хозяйства в с. Исетское.

"Летом коровы пасутся в электропастухе. Сейчас 22 коровы содержится на подворье, 19 доятся, остальные в запуске. Буренки уже принесли потомство. Телочек оставим на выращивание", - говорит фермер.

Формированием кормовой базы Тороповы занимаются самостоятельно. Для этого у них есть вся необходимая техника. Запасов сухого корма хватает, даже излишки есть, которые они реализуют селянам. Покупают только комбикорм.

Более 150 литров молока за один раз получает фермер от своих буренок. Молоко вначале уходило на выпойку телятам, а когда их перевели за заменитель цельного молока, излишки сырья стали продавать. Закупщик – Абатский кооператив - сам забирает у них молоко.

"Два рабочих места создали: один тракторист, другой скотник. Дою коров сама. Но это до поры, до времени. Скоро уйду в декрет. У нас родится третий мальчик. Как только уйду в декрет, примем на работу доярку", - добавляет Валентина Торопова.

По словам молодого фермера, они намерены и далее развивать молочное животноводство: "Через четыре года отчетности по программе "Агростартап", хотим поучаствовать в конкурсе "Семейная ферма". К этому времени и помощники подрастут".

Анжела Лебедева