Игорь Иванов: наш бизнес делает Абатский район экологически чистым

| Фото: Игоря Иванова | Фото: Игоря Иванова

С момента организации бизнеса по сбору твердых коммунальных отходов, с 2018 года, Абатский район стал более чистым. Число несанкционированных свалок существенно сократилось. В леса больше никто мусор не вывозит.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заявил предприниматель, заместитель директора ООО Универсал-сервис" с. Абатское Игорь Иванов.

Компанию ООО Универсал-сервис" Игорь Иванов создал 10 лет назад. Занимался торговлей оборудования для системы ЖКХ. С внедрением в регионе мусорной реформы решил попробовать себя в этом деле.

"Закупили технику, выиграли тендер по сбору ТКО в Абатском районе. Работаем второй год. Начинали с одного мусоровоза и трех бортовых автомобилей. Сейчас у нас три полноценных мусоровоза. В Абатском районе до сих пор мусор собирают по мешкам. Контейнерные площадки начали монтироваться только в апреле 2020 года", - рассказал он.

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Все населенные пункты Абатского района - более 30 - охватывает предприятие Игоря Иванова. По графику они три раза в неделю направляют мусоровозы в населенные пункты. "В деревнях вынуждены собирать мусор в рабочее время. Это неудобно жителям, но с введением контейнерных площадок этот вопрос будет решен", - добавляет он.

Собранный мусор абатский предприниматели вывозит в Ишим, где строится мусоросортировочный завод. Оплачивает работу ООО "Универсал – сервис" по сбору и транспортированию мусора региональный оператор - ТЭО.

Все условия для развития бизнеса на селе есть, уверен Игорь Иванов. "Плюсы этого бизнеса – чистота в селах, лесах Абатского района. Несанкционированные свалки исчезают, а это значит, наш район станет экологически чистым", - говорит предприниматель Игорь Иванов.

Анжела Лебедева