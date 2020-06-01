Новый придорожный сервис откроется в Голышмановском районе

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый придорожный сервис заработает в Голышмановском районе. Гостиница на 18 номеров, кафе, магазин, СТО и автостоянка откроются на автодороге Тюмень - Омск недалеко от с. Усть-Ламенка, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Здесь можно будет принять душ, сдать в прачечную вещи или даже самим воспользоваться услугами стирки, а для проведения переговоров и рабочих встреч предусмотрен конференц-зал.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Маломобильные граждане смогут беспрепятственно попасть в помещение придорожного сервиса с помощью электрического пандуса.

В настоящее время руководитель придорожного сервиса ООО "Центр 72" Игорь Усольцев ведет подбор сотрудников. Планируется трудоустроить 22 человека.