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Новый придорожный сервис откроется в Голышмановском районе

Экономика, 11:19 23 июня 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый придорожный сервис заработает в Голышмановском районе. Гостиница на 18 номеров, кафе, магазин, СТО и автостоянка откроются на автодороге Тюмень - Омск недалеко от с. Усть-Ламенка, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Здесь можно будет принять душ, сдать в прачечную вещи или даже самим воспользоваться услугами стирки, а для проведения переговоров и рабочих встреч предусмотрен конференц-зал.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Маломобильные граждане смогут беспрепятственно попасть в помещение придорожного сервиса с помощью электрического пандуса.

В настоящее время руководитель придорожного сервиса ООО "Центр 72" Игорь Усольцев ведет подбор сотрудников. Планируется трудоустроить 22 человека.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

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# Голышмановский район , инвестиционное агентство , придорожный сервис

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