Армизонские предприниматели получили муниципальный грант на развитие животноводства

| Фото: mcx.ru/ | Фото: mcx.ru/

Муниципальный грант на развитие животноводства получили два предпринимателя Армизонского района по итогам первого конкурса 2020 года. В этот раз конкурс проходил под эгидой Года сельского предпринимательства, объявленного губернатором Тюменской области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района Алексей Филиппов.

"Геворг Товмасян получил грант на развитие мясного скотоводства – 990 тысяч рублей – на приобретение племенных нетелей породы герефорд. У него было организовано предпринимательство, он только начинает, ему 25 лет, у него есть поддержка со стороны отца. Согласно бизнес-плану он закупит скот на территории Тюменской области", - рассказал он.

Второй победитель конкурса – владелец личного подсобного хозяйства Евгений Егоров. Он представил бизнес-проект в области молочного скотоводства. На выигранные средства, 1 млн 292 рублей он закупит 10 нетелей, доильную установку, охладитель молока. Поголовье животных у Евгения Егорова увеличится до 20 коров. В течение года он должен освоить средства. Из статуса владельца подсобного хозяйства он перешел в предприниматели.

По словам начальника районного отдела сельского хозяйства, особенность конкурса этого года – увеличение количества предпринимателей, которые заняты развитием отраслей сельского хозяйства.

"Согласно положению конкурса по предоставлению грантовой поддержки для сельских предпринимателей предусмотрено создание одного рабочего места, за исключением себя. Отработать они должны в течение пяти лет как предприниматели. Показатели производства должны быть стабильные, иначе часть гранта они обязаны возвратить. Средства на свои счета предприниматели получили в конце июня", - сказал Алексей Филиппов.

Второй год в администрации Армизонского района проходит конкурс по предоставлению грантов по семи направлениям. Первые два – мясное и молочное - реализовали в июне. С 17 июня объявлен второй конкурс для предпринимателей муниципалитета. Они могут претендовать на гранты по развитию животноводства, птицеводства, рыбоводства, сельского туризма. Решение по победителям определяет специально созданная комиссия. Имена грантополучателей станут известны после 20 июля.

Анжела Лебедева