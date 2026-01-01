Почти четыре тысячи тюменцев восстановились за год в центре "Градостроитель"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти четыре тысячи тюменцев прошли восстановительное лечение в Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в 2025 году. Это результат реализации проекта "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация".

Коллектив центра отмечает, что увеличился объем оказания услуг по восстановлению после эндопротезирования крупных суставов. Теперь пациенты направляются сюда сразу после операции. В центре для них оборудованы специальные палаты с опорами для передвижения.

Пациенты с нарушениями ходьбы проходят процедуры на современном оборудовании – локомат (более 900 процедур), антигравитационная дорожка (около пяти тыс. процедур).

Для улучшения когнитивных функций и восстановления нервной системы применяются комплекс "Нирвана" (около пяти тыс. процедур), транскраниальная магнитная стимуляция (почти четыре тыс. процедуры).

Важным событием стало поступление нового оборудования в 2025 году. Появились интерактивный программно-аппаратный комплекс "Сенсория" для диагностики и аналитики состояния пациентов; диагностический и реабилитационный комплекс "Балфест" для развития навыков баланса, осанки и движений; аппарат для эффективной вибротерапии; многофункциональные медицинские кровати.

В течение года в ОЛРЦ Градостроитель побывали сенаторы РФ, депутаты из ХМАО-Югры и ЯНАО, специалисты из НМИЦ нейрохирургии акад. Н.Н. Бурденко, которые высоко оценили работу коллектива. "Градостроитель" удостоился официальной благодарности от Комитета Совета Федерации по социальной политике. Сотрудникам центра и его главному врачу Людмиле Барсуковой выразили особую признательность за значительные достижения в области комплексной реабилитации и успешной социальной адаптации участников специальной военной операции и членов их семей.

Как сообщили в пресс-службе ОЛРЦ "Градостроитель", в новом, 2026 году, сотрудники центра намерены продолжить реализацию проекта.