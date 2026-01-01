  • 1 января 20261.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Почти четыре тысячи тюменцев восстановились за год в центре "Градостроитель"

Общество, 08:59 01 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти четыре тысячи тюменцев прошли восстановительное лечение в Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в 2025 году. Это результат реализации проекта "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация".

Коллектив центра отмечает, что увеличился объем оказания услуг по восстановлению после эндопротезирования крупных суставов. Теперь пациенты направляются сюда сразу после операции. В центре для них оборудованы специальные палаты с опорами для передвижения.

Пациенты с нарушениями ходьбы проходят процедуры на современном оборудовании – локомат (более 900 процедур), антигравитационная дорожка (около пяти тыс. процедур).

Для улучшения когнитивных функций и восстановления нервной системы применяются комплекс "Нирвана" (около пяти тыс. процедур), транскраниальная магнитная стимуляция (почти четыре тыс. процедуры).

Важным событием стало поступление нового оборудования в 2025 году. Появились интерактивный программно-аппаратный комплекс "Сенсория" для диагностики и аналитики состояния пациентов; диагностический и реабилитационный комплекс "Балфест" для развития навыков баланса, осанки и движений; аппарат для эффективной вибротерапии; многофункциональные медицинские кровати.

В течение года в ОЛРЦ Градостроитель побывали сенаторы РФ, депутаты из ХМАО-Югры и ЯНАО, специалисты из НМИЦ нейрохирургии акад. Н.Н. Бурденко, которые высоко оценили работу коллектива. "Градостроитель" удостоился официальной благодарности от Комитета Совета Федерации по социальной политике. Сотрудникам центра и его главному врачу Людмиле Барсуковой выразили особую признательность за значительные достижения в области комплексной реабилитации и успешной социальной адаптации участников специальной военной операции и членов их семей.

Как сообщили в пресс-службе ОЛРЦ "Градостроитель", в новом, 2026 году, сотрудники центра намерены продолжить реализацию проекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Градостроитель , здоровье

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 01.01.2026Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюмени в январе 2026
10:32 01.01.2026Федор Смолов поздравил юного футболиста из Тюмени по видео
10:01 01.01.2026Новогодняя ярмарка комнатных растений и своп пройдут в Тюмени 4 января
09:49 01.01.2026Проезд в автобусах и маршрутках подорожал в Тюмени с 1 января

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора