Меры поддержки помогают сельским предпринимателям сохранять дело

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Меры поддержки и верно выбранная тактика развития помогают сельским предпринимателям быть устойчивыми на рынке, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Так, Надежда Сысоева в Викуловском районе уже более 10 лет предлагает местным жителям строительные и пиломатериалы, позволяя приобретать множество необходимых для дома и сада товаров. По ее словам, введенный в регионе режим повышенной готовности, внес в работу магазина коррективы.

"Мы предлагаем различные товары для сельскохозяйственной деятельности: грунт, семена, агротекс и другие, которые необходимы людям в сезон огородных работ. Было очень тяжело, мы были закрыты и не до конца понимали, сколько продлится запрет на деятельность. В фонде инвестиционного агентства мы оперативно получили льготный заем, и на его средства закупили товары. Это позволило наладить дистанционную торговлю", - рассказала предприниматель.

В магазине Надежды Сысоевой на постоянной основе создано шесть рабочих мест, все они, несмотря на период нерабочих дней, были сохранены. Предприниматель воспользовалась и федеральными программами поддержки, в частности отсрочкой по налоговым платежам. Это помогло сохранить позиции на рынке и магазин по-прежнему предлагает викуловцам товары на любой вкус и кошелек.

Напомним, что 2020 год объявлен губернатором Тюменской области Годом сельского предпринимательства.