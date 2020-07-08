Уважительное отношение к сотрудникам – главное в работе, считает голышмановский предприниматель

| Фото: Российская Гильдия пекарей и кондитеров во ВКонтакте | Фото: Российская Гильдия пекарей и кондитеров во ВКонтакте

Самое главное в работе – это люди, уважительное отношение к ним. Десять человек трудятся в пекарне предпринимателя Светланы Ревягиной из с. Голышманово. За семь лет существования бизнеса сложился крепкий, дружный коллектив, рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Свой путь в бизнес 60-летняя Светлана Ревягина начала в 90-ых.

"В 1992 работала в сельхозорганизации главным бухгалтером. А после того, как начался процесс распада крупных хозяйств, образования мелких, фермерских, решила пойти вслед за руководителем в фермерское хозяйство "Кедр". Работали 15 лет. Окрыли потом пекарню и магазин. Из крестьянского хозяйства перепрофилировались в общество с ограниченной ответственностью. Стала исполнительным директором, вела пекарню и магазин", - говорит она.

А в 2012 году Светлана Ревягина отправилась в "свободное плавание" - оформила предпринимательство, получила права на действующую пекарню. Сегодня десять человек трудятся у нее на предприятии. Когда начинала свой бизнес, обратилась в фонд предпринимательства, отмечает она, взяла кредит 1 млн 600 тыс. рублей на новое оборудование.

В горячем цеху предприятия ежедневно выпекается 1 тыс. буханок дарницкого и первосортного пшеничного хлеба. Поставляют его в пять деревень Голышмановского округа, в отдаленные села и деревни Ишимского, Аромашевского районов. Торгуют продукцией прямо с машин. Загрузку товара ведут в 5 часов, чтобы селяне получали хлеб теплый. Цена буханки – 24 рубля.

Кондитеры пекарни выпускают булочки, пиццу, соски в тесте, батоны, багеты, плетенки, пироги с яблоками и рыбой, чебуреки, беляши, курники, пирожки с различной начинкой, круассаны.

"Я учила дочь на технолога, но она уехала в Тюмень, там встретила свою любовь. Помогает мне дистанционно. Все рецепты от нее. Ассортимент благодаря ей расширяем, - сказала предприниматель, - муку нам привозят омичи. Сырье для кондитерской продукции поставляет фирма "Зима" из Тюмени. Их технолог помогает нам своими советами".

По словам Светланы Ревягиной, за все время трудовой деятельности она усвоила главное правило: самое главное – это люди, отношение к ним. Нужно уметь слушать своих сотрудников в любой ситуации – на работе, во время совместного отдыха – интересоваться их проблемами. И, конечно же, стараться помочь решать их вопросы, уверена она.

Жизненное кредо голышмановского предпринимателя – всегда идти вперед, гореть, а не тлеть.

"Удовлетворение от работы получаю всегда. И утро начинается – новый день, новые возможности, есть вероятность сделать как можно больше добрых дел", - отмечает Светлана Ревягина, которая за хлопотами в ведении бизнеса, не забывает о семье. У нее три дочери и сын. Дочки вышли замуж. У Ревягиных четыре внука и столько же внучек. Сын Светланы - будущий тренер - получает образование в тюменском колледже.

Насколько реально сегодня организовать бизнес на селе, голышмановский предприниматель отвечает, можно организовать, но нужно помнить о проблеме кадровой. Далеко не в каждом населенном пункте можно встретить технологов, электриков, и других специалистов.

"Наполеоновских планов не строю, но хочется поработать еще лет пять качественно, помочь своим сотрудникам. Мы работаем в тесной связке, дружно. Всегда приходим другу другу на выручку. И работать стараемся так, чтобы наша продукция всегда была востребована", - резюмировала Светлана Ревягина.

Анжела Лебедева