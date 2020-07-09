ООО "Прованс" ищет деловых партнеров в Тюменской области

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Сегодня ООО "Прованс" ищет деловых партнеров в Тюменской области. Компания гарантирует им сбыт выращенной продукции, фиксированную стоимость закупки сырья, содействие в получении консультационной помощи по технологии выращивания, а также рекомендации по семенам.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, ООО "Прованс" - интегратор. От потенциальных партнеров компании требуется: земельный участок в 1 гектар, приспособленный для выращивания культур и минимально 100 тыс. рублей на семена и материалы. Наличие минимального парка техники для обработки земель и теплица для рассады.

"Работая с нами - вы получите высокую прибыль, регулярный доход и окупаемость вложений", - заверили в "Прованс".

Напомним, ООО "Прованс" на рынке с 2011 года. Занимается переработкой свежих, натуральных листовых и кочанных салатов, овощных смесей, полностью готовых к употреблению. В 2019 году запущен новый технологичный завод в Индустриальном парке Боровский. Ключевые каналы сбыта компании - федеральные розничные сети и сетевые операторы общественного питания.

Получить дополнительную информацию по интеграции с компаниями региона можно у менеджера по развитию интеграционных процессов Инвестиционного агентства Екатерины Свидерской, телефон +7-922-268-05-97.