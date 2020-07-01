Ателье "Ника" успешно развивается в Сорокинском районе

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Швейная мастерская "Ника", предпринимателя Галины Реутовой успешно развивается в Сорокинском районе. Импульсом для организации собственного дела стало участие в программе "Самозанятость населения", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Ремонтом и пошивом одежды Галина Реутова занялась в 2017 году. Мастерица искала работу, стояла на учете в Центре занятости населения, как временно безработная. Затем стала участницей программы "Самозанятость населения".

На реализацию ее бизнес-проекта были выделены средства на приобретение профессионального оборудования и сырья. Спустя полгода работы у ателье появилась своя база клиентов и коллективные заказы от образовательных и культурных учреждений, как Сорокинского района, так и соседних.

"Зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, я могу предоставить чеки и акты выполненных работ. Поэтому круг потенциальных клиентов у меня заведомо шире, чем у тех, кто работает неофициально", - пояснила владелица ателье. Она не старается переманить клиентов снижением цены, стоимость фиксированная, но есть скидки от объема работы.

Качество и умение понять клиента помогли создать хорошую репутацию, к мастеру обращаются снова и рекомендуют знакомым. В 2018 году Галина Реутова участвовала во всероссийском конкурсе "Я бизнесмен" и вошла в двадцатку лучших предпринимателей.

Напомним, что 2020 год является в Тюменской области по решению губернатора объявлен Годом сельского предпринимательства.