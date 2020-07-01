Программа "Агростартап" дала импульс для расширения бизнеса, отметил ярковский пчеловод

| Фото: из личного архива Ивана Кырлана | Фото: из личного архива Ивана Кырлана

Участие в региональной программе "Агростартап" дало импульс к тому, чтобы расширить пасеку. На выделенный грант удалось укрепить материально-техническую базу, начать строить производственные помещения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил пчеловод, глава КФХ с. Покровское Ярковского района Иван Кырлан.

Пчеловодством он начал заниматься 10 лет назад. Тогда для 27-летнего молодого человека образцом для подражания стал дедушка супруги, пасечник с большим опытом.

"Появилось любопытство. Проштудировал массу литературы. Купил десять пчелосемей. С тех пор совершенствуюсь постоянно в этом деле, - говорит Иван Кырлан. - За это время повысился покупательский спрос, увеличилась клиентская база. В 2019 году нам в администрации района предложили стать участниками региональной программы "Агростартап". С супругой, бухгалтером разработали бизнес-проект. В его основу заложили приобретение спецтехники, оборудования для откачки меда, ульи. На реализацию проекта нам выделили более 1 миллиона 300 тысяч рублей".

Ульи супруги Кырлан приобрели в Нижнем Новгороде, они выполнены из пенополиуретана, это материал, который не выделяет химических веществ, не входит в реакцию с пчелопродуктами, экологически чист как для пчел, так и для человека. И, что немаловажно, влияет на повышение продуктивности, добавляет ярковский пчеловод.

Для транспортировки домиков для крылатых тружениц глава крестьяно-фермерского хозяйства купил УАЗ – вездеход.

"Взяли в аренду у администрации района земельный участок. Ведем строительство для расширения производственной базы. Там будет находиться омшаник и помещения для технических работ. Работы идут активно, каркас уже собран, осталось обшить, навести кровлю. К зиме закончим", - отметил Иван Кырлан.

На сегодня более 70 пчелиных семей имеется в распоряжении пасечника. По его словам, этот год сложный для пчел, жаркий июль сказался на производстве: "Нектар высыхает. На прошлой неделе первый мед получили. Важно, чтобы нормализовалась погода, мед пока еще не зрелый. Мед получаем в основном луговой, с разнотравья".

В среднем в сезон Иван Кырлан получает от пчел более 30 кг меда. Реализуют его в основном односельчанам. Сейчас предприниматель ведет переговоры с потенциальными покупателями, готовыми оптом забирать экологически чистый, полезный продукт.

Как отметил Иван Кырлан, участие в программе "Агростартап" – это хороший импульс для молодых, перспективных предпринимателей, которые хотят развивать бизнес на селе, обеспечивать семью и заниматься любимым делом.

Анжела Лебедева