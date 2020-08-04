Юрий Гулиев: разносторонний бизнес - основа успеха сельского бизнесмена

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Разносторонний бизнес – основа успеха сельского предпринимателя. Открывая разные направления можно развиваться, отвечать требованиям современного рынка, создавать рабочие места. Немаловажна для людей, ведущих бизнес на селе, поддержка государства.

Такое мнение в интервью корреспонденту "Тюменской линии" высказал индивидуальный предприниматель с. Упорово Юрий Гулиев.

Заняться своим делом он решил в 1997 году. Юрист по образованию Юрий Гулиев не работал по специальности ни дня. Когда в стране была разруха, тогда и решил, что для того, чтобы хорошо жить, прокормить свою семью, нужен собственный бизнес, говорит он.

"Взял кредит, купил территорию, поставил пилораму и начал пилить лес. Реализовали продукцию местному населению и вывозили в Казахстан. Потом начал заниматься газом, продавал сжиженный газ, поставил газовую заправку. На ней уже магазин. Затем начали заниматься строительством, - рассказывает Юрий Гулиев. - Сейчас есть две бензиновые заправки, столярный цех, пилорама, магазины, СТО, диагностика. Три базы, автобусный парк – возим людей по району. Собственники бизнесов дети – три сына, и я сам. Работаем, потихоньку развиваемся".

Для развития предприятий Юрий Гулиев не раз привлекал господдержку – льготные кредиты и займы региональных департаментов и фонда поддержки предпринимателей. Регулярно он участвует в конкурсе по предоставлению грантов на районном уровне и побеждает. В 2020 году получил грант – 500 тыс. рублей - на производство пластиковой тары бутылки.

"Раньше для своего цеха разливных напитков приходилось возить бутылки из Тюмени. Теперь поставили оборудование и делаем свою тару. Создали пару рабочих мест", - отмечает упоровский предприниматель.

На трех предприятиях Юрия Гулиева трудоустроено более 150 человек. Пандемия никак не сказалась на работе, замечает он, так как на выручку пришла программа поддержки. "Из бюджета мы получили средства на выплату минимальной зарплаты работникам. Поддержку в два процента на оборотные средства дали. И это своевременно. Мы ни одного человека не уволили, наоборот взяли", - сказал бизнесмен.

Семью Гулиевых в Упоровском районе знают все и ставят в пример. Трудолюбивые, ответственные, порядочные они занимаются легальным бизнесом, создают рабочие места, несут социальную нагрузку.

По словам главы семьи, сыновей не пришлось уговаривать остаться в Упорово: "Смысла уезжать нет, работа и жилье есть. Природа замечательная для отдыха. Единственная проблема – нет рабочих кадров. Было хорошо, когда работников выпускали со школьной скамьи".

Совет тем, кто думает организовать бизнес на селе, упоровский предприниматель дает такой: изучить ситуацию – в чем потребность рынка. Просчитать все на перспективу. И лучше всего начинать разносторонний бизнес с замкнутым циклом производства: к примеру, если это сельское хозяйство - от коровы до сыра, от поросенка до копченого мяса и колбасы.

Анжела Лебедева