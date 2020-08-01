Бизнес на селе приносит и трудности, и удовольствие, считает фермер Василий Соловий

mcx.gov.ru mcx.gov.ru

Организовать бизнес на селе Василию Соловию помог кризис 2008 года. Все накопленные сбережения предприниматель, занятый на тот момент строительством, решил вложить в развитие полеводства и животноводства. За 11 лет существования своего КФХ говорит о том, что в бизнесе на селе есть и свои трудности, и определенное удовольствие.

"Фермерством начал заниматься в 2009 году. Для начала обратился за методической помощью в сельхозотдел районной администрации. Мне помогли рассчитать проект на содержание 75-100 голов КРС. Специалисты помогли с расчетом полей, с которых можно получить корм. Оформил сначала поля, потом завез живность из поселка Московский - 25 племенных черно-пестрых коров", - рассказал глава фермерского хозяйства Василий Соловий в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Производственной площадкой для фермера из Тобольска стала деревня Большая Блинникова Тобольского района. Начинали тяжело, вспоминает он, те земли, что выделила администрация района, приходилось долго доводить до ума: пни выкорчевывать, обрабатывать целину.

Но к трудностям Василию Соловию не привыкать. Когда-то в начале 90-ых, когда был еще Советский Союз, вспоминает он, приехал с Украины в Тобольск – на заработки. Да так это сибирский город затянул, что сначала дипломированный товаровед на базе рыбтехникума открыл свое кафе, которое содержал около 10 лет. А затем увлекся переработкой леса.

"В Тобольске у меня была своя строительная бригада. Занимались ремонтом кровель школ и детсадов, больниц, возводили разные здания. Последний объект был в 2008 году – реконструкция клуба в Иевлево. Так что как решил заняться фермерством, сам порою не понимаю. Как-то спонтанно так все получилось, но сегодня ни о чем не жалею", - говорит он.

В фермерском хозяйстве Василия Соловия на сегодня содержатся более 30 буренок – основное стадо. Каждую осень он из общего поголовья КРС проводит выбраковку – делит как он говорит, на добрых и недобрых. Те, что попадают в последнюю категорию – реализует на мясо.

Молоко от племенных коров у тобольского фермера покупает местный молзавод.

Постоянную работу у него имеют три человек. В период полевых работ на время он принимает еще пятя человек. Главный помощник в ведении бизнеса – супруга, бухгалтер по профессии. Именно она помогала в 2017 году составить бизнес-проект для участия в конкурсе по предоставлению гранта.

"Мы тогда получили более 3 миллионов от регионального департамента АПК. Средства направили на приобретение материалов для новых производственных помещений. Построили новую ферму и помещение для лошадей. Кони у меня – это больше для души. Есть породистая лошадка, несколько рабочих лошадок", - сказал Василий Соловий.

Работа на селе требует большой самоотдачи, добавляет он. Не успели заготовить сено, на подходе уборка сенажа, силоса. Затем - зерно. Вспашка зяби под будущий урожай. Вся необходимая техника для работы есть.

По словам предпринимателя, сельское хозяйство – дело затратное, не всегда получаешь ту отдачу, которую хотелось бы иметь. Порою затраты превышают доходы, из-за паритета цен на рынке: топливо дороже, чем молоко. Поэтому выгода есть не всегда.

В работе на селе есть и свои большие плюсы, от которых фермер Василий Соловий получает определенное удовольствие.

"Посевная, сенокос – это настоящая стихия. Тем более, что все это сопровождается красотой природы: лес, река, лебеди прилетают, птицы поют. Сейчас уборка – тоже самое. С 10 августа пойдем на обмолот овса, вики и многолетних трав. Эта страда особая, захватывает по-своему. Душа радуется, когда видишь плоды своих трудов", - подытожил фермер из деревни Большая Блинникова Тобольского района Василий Соловий.

Анжела Лебедева