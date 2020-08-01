О ресурсах и задачах развития сельского предпринимательства рассказали в региональном инвестагентстве

mcx.gov.ru mcx.gov.ru

Обеспечить развитие интеграционных процессов в тюменском регионе, повысить уровень и динамику развития предпринимательской деятельности в сельской местности, развивать ЛПХ и сельскохозяйственную кооперацию, внедрять на местах опыт малых форм хозяйствования и повышать эффективность работы ЛПХ, увеличивать количество создаваемых рабочих мест. Такие задачи ставит перед собой Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" в Год сельского предпринимательства.

Как реализует фонд свои ресурсы для развития в регионе бизнеса на селе и решает намеченные задачи в этом направлении, в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель генерального директора фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов Александр Бобров.

Александр Анатольевич, на ваш взгляд, почему так важно, что 2020 год стал Годом сельского предпринимательства в Тюменской области?

Объявление Губернатором Тюменской области 2020 год - годом сельского предпринимательства говорит о том, что происходит существенный поворот системы государственной поддержки бизнеса в сторону сельских территорий, ведется работа по совершенствованию механизмов развития предпринимательства в сельской местности. При этом под сельским предпринимательством понимается не только сфера агропромышленного комплекса, но и иные виды экономической деятельности, в том числе промышленность.

Наиболее перспективным направлением развития предпринимательства в Тюменской области является поддержка сельского бизнеса предпринимателей, разработка и внедрение новых технологий в производственные цепочки производителей сырья и переработчиков. А интеграционные предложения способствуют потенциальным и действующим субъектам предпринимательства подобрать актуальную идею открытия и развития бизнеса на селе, создать рабочие места, обеспечить сбыт произведенной продукции.

Как Инвестиционное агентство сегодня помогает сельским предпринимателям? Какие формы общения с этим сектором экономики действуют?

В настоящее время на территории Тюменской области активно реализуются семь интеграционных проектов. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" активно ведет поиск и проводит мероприятия по привлечению интеграторов и интегрируемых предприятий к реализации таких проектов, оказывает содействие участникам.

Инвестиционное агентство Тюменской области ежегодно проводит множество образовательных мероприятий, от небольших семинаров до крупных образовательных проектов и форумов, в том числе, тренинги по программам Корпорации МСП: "Азбука предпринимателя", "Школа предпринимателя", "Мама-предприниматель, семинары "Шаг за шагом".

В этом году планируется запустить обновленную программу "Школа фермера" и "Вечернюю школу предпринимателя". Также реализуется проект для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности "Открой свое дело".

Насколько муниципальные района области активно сотрудничают с Инвестагентством в плане развития бизнеса на селе?

Главы муниципальных образований активно взаимодействуют с Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" для решения вопросов, возникающих при реализации интеграционных проектов, инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований, в том числе в части подбора и оформления земельных участков, включая предоставление их без торгов, для осуществления предпринимательской деятельности, получения разрешительной документации, подключения объектов предпринимательской деятельности к сетям ресурсоснабжающих организаций, поиска и привлечения инвестиций. Сотрудничество с органами местного самоуправления осуществляется как напрямую, так и через структурные подразделения - представительства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", расположенные в муниципальных районах. Сегодня Фонд и муниципальные образования работают как одна команда.

По итогам полугодия, можно ли сказать, что наметилась тенденция к увеличению желающих организовать бизнес на селе?

Безусловно, тенденции к увеличению желающих организовать свой бизнес на селе есть. В настоящее время в Тюменской области ведут деятельность семь интеграторов, 125 интегрируемых предприятий участвуют или планируют участие в реализации существующих интеграционных проектов по выращиванию КРС, заготовке молока и мяса у населения, пчеловодству с применением прогрессивных технологий, производству свежих листовых и кочанных салатов и овощей, выращиванию черной смородины в открытом грунте, производству мебели (школа мебельщика), производству и монтажу банных печей.

Какие задачи ставит Инвестиционное агентство перед собой в развитии сельского предпринимательства?

Задачами Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" являются обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сельской местности с 11 тысяч в 2020 году до 17 тысяч в 2024 году, а также увеличение численности занятых в сфере МСП в муниципальных образованиях Тюменской области с 27 тысяч в 2020 году до 36 тысяч в 2024 году.

Кроме того, еще одной важной задачей, стоящей перед Фондом, является обеспечение развитие интеграционных процессов в тюменском регионе, что позволит повысить уровень и динамику развития предпринимательской деятельности в сельской местности Тюменской области, развивать ЛПХ и сельскохозяйственную кооперацию, внедрять на местах опыт малых форм хозяйствования и повышать эффективность работы ЛПХ, увеличивать количество создаваемых рабочих мест.

Анжела Лебедева