Андрей Пантелеев: у региона есть все предпосылки для успешного развития сельского туризма

| Фото: скриншот видео форума | Фото: скриншот видео форума

Для Тюменской области сельский вид туризма является пока новым, но существуют все предпосылки для его успешного развития. Об этом по итогам онлайн-форума "И селу, и городу" в своем аккаунте в Instagram написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"В регионе есть не только все условия, но и желание руководителей сельских муниципальных образований для его продвижения, - уверен он. - При пандемии коронавируса, когда люди вынуждены были оставаться в условиях самоизоляции неопределенное время, резко увеличился спрос на проживание за городом, в сельской местности. У людей возникла потребность чаще проводить время вне дома, на природе".

Как заметил Андрей Пантелеев, любой человек, который приехал из города в деревню является туристом: потребителем продукции, которая производится и продается на селе, и потребителем услуг, которые там оказываются.

Появление туризма на селе, послужит условием для обращения жителей к истории своего края, изучению самобытности и уникальности своей территории, к самоидентификации, а также стимулирует развитие сельской экономики, добавляет заместитель губернатора.

"Чтобы соответствовать ожиданиям городских потребителей, бизнес на селе должен уметь формировать интересные предложения. Мы приезжаем в деревню с определенными ожиданиями: экологически чистые продукты, тишина и покой, свой участок с овощами и зеленью, некая аутентичность быта и домашний уют. Поэтому сейчас как никогда актуально развитие сельского вида отдыха для горожан, уставших от городской суеты, подкрепленной временем, проведенным на самоизоляции. И эта возможность, которую нельзя упускать", - резюмировал Андрей Пантелеев.

Добавим, впервые в Тюмени прошел онлайн-форум "И селу, и городу". Его участниками стали спикеры из Республики Беларусь и шести регионов страны. Все они поделились своим опытом развития туризма в сельской местности, раскрыли потенциал территорий, рассказали о мерах поддержки этого вида предпринимательства.

| Фото: скриншот видео форума | Фото: скриншот видео форума

Анжела Лебедева