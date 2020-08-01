Андрей Пантелеев: у региона есть все предпосылки для успешного развития сельского туризма
Для Тюменской области сельский вид туризма является пока новым, но существуют все предпосылки для его успешного развития. Об этом по итогам онлайн-форума "И селу, и городу" в своем аккаунте в Instagram написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
"В регионе есть не только все условия, но и желание руководителей сельских муниципальных образований для его продвижения, - уверен он. - При пандемии коронавируса, когда люди вынуждены были оставаться в условиях самоизоляции неопределенное время, резко увеличился спрос на проживание за городом, в сельской местности. У людей возникла потребность чаще проводить время вне дома, на природе".
Как заметил Андрей Пантелеев, любой человек, который приехал из города в деревню является туристом: потребителем продукции, которая производится и продается на селе, и потребителем услуг, которые там оказываются.
Появление туризма на селе, послужит условием для обращения жителей к истории своего края, изучению самобытности и уникальности своей территории, к самоидентификации, а также стимулирует развитие сельской экономики, добавляет заместитель губернатора.
"Чтобы соответствовать ожиданиям городских потребителей, бизнес на селе должен уметь формировать интересные предложения. Мы приезжаем в деревню с определенными ожиданиями: экологически чистые продукты, тишина и покой, свой участок с овощами и зеленью, некая аутентичность быта и домашний уют. Поэтому сейчас как никогда актуально развитие сельского вида отдыха для горожан, уставших от городской суеты, подкрепленной временем, проведенным на самоизоляции. И эта возможность, которую нельзя упускать", - резюмировал Андрей Пантелеев.
Добавим, впервые в Тюмени прошел онлайн-форум "И селу, и городу". Его участниками стали спикеры из Республики Беларусь и шести регионов страны. Все они поделились своим опытом развития туризма в сельской местности, раскрыли потенциал территорий, рассказали о мерах поддержки этого вида предпринимательства.
Анжела Лебедева