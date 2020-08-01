Участие в конкурсах – стимул к развитию ЛПХ, считает жительница Викуловского района
Козоводство как новое направление развития личного подсобного хозяйства осваивает жительница села Каргалы Викуловского района Наталья Столярова.
Летом 2020 года ее ЛПХ признали лучшим в районном конкурсе подворий. Хозяйка призналась, что давно мечтает заняться молочным козоводством, в итоге в подарок получила козу зааненской породы – одной из самых известных и уважаемых специалистами. После приобрела еще двух полугодовалых козочек молочных пород. Сейчас пристально изучает нюансы кормления и оптимального содержания новых питомцев.
"Выбрала именно молочные – хочу попробовать полезное козье молоко. Пока только для своей семьи, не для продажи", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Наталья Столярова.
Хозяйство Столяровых – одно из самых крупных в Викуловском районе. Поголовье крупного рогатого скота - более 20 голов плюс поросята и домашняя птица. В качестве хобби - содержание нутрий. Их ценят не только за мех, но и мясо и нутриевый жир.
Заготовку кормов Столяровы ведут сами. С помощью госпрограммы вернули часть средств за приобретенную технику, планируют сами строить двор. В семье четверо детей, все стараются помогать по хозяйству. Наталья Столярова рассказала, что даже младшая дочка – ей три года – не боится ездить со старшими на мотоблоке и проверяет, всех ли коров напоили старшие.
Кроме животных, у Столяровых большой огород – 40 соток. Хозяйка - учитель биологии по образованию, работала в местной школе. Когда совмещать работу и большое хозяйство стало сложно, выбрала ЛПХ. Признается, что пока не пожалела. "Крестьяне говорят: хочешь, чтобы день был дольше – вставай раньше. Я просыпаюсь в 4 часа, половине пятого. Дальше – уход за животными, дойка", - поделилась Наталья Столярова.
Сейчас она задумывается об увеличении подворья. В мечтах – племенная корова молочной породы. Покупка может обойтись в 90 тысяч рублей – сумма для сельской семьи серьезная, но и польза большая. Пока Столяровы изучают нюансы содержания таких коров и рассчитывают бюджет.
По словам Натальи Столяровой, конкурс на лучшее подворье стал для нее возможностью познакомиться с опытом других владельцев крупных ЛПХ района. Такие соревнования всегда дают стимул развиваться и искать новые направления развития. В Год сельского предпринимательства это особенно важно – стать примером для тех, кто еще только задумывается о собственном подворье.
Евгения Шевцова