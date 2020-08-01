Участие в конкурсах – стимул к развитию ЛПХ, считает жительница Викуловского района

Фото из личного архива Натальи Столяровой Фото из личного архива Натальи Столяровой

Козоводство как новое направление развития личного подсобного хозяйства осваивает жительница села Каргалы Викуловского района Наталья Столярова.

Летом 2020 года ее ЛПХ признали лучшим в районном конкурсе подворий. Хозяйка призналась, что давно мечтает заняться молочным козоводством, в итоге в подарок получила козу зааненской породы – одной из самых известных и уважаемых специалистами. После приобрела еще двух полугодовалых козочек молочных пород. Сейчас пристально изучает нюансы кормления и оптимального содержания новых питомцев.

"Выбрала именно молочные – хочу попробовать полезное козье молоко. Пока только для своей семьи, не для продажи", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Наталья Столярова.

Хозяйство Столяровых – одно из самых крупных в Викуловском районе. Поголовье крупного рогатого скота - более 20 голов плюс поросята и домашняя птица. В качестве хобби - содержание нутрий. Их ценят не только за мех, но и мясо и нутриевый жир.

Заготовку кормов Столяровы ведут сами. С помощью госпрограммы вернули часть средств за приобретенную технику, планируют сами строить двор. В семье четверо детей, все стараются помогать по хозяйству. Наталья Столярова рассказала, что даже младшая дочка – ей три года – не боится ездить со старшими на мотоблоке и проверяет, всех ли коров напоили старшие.

Кроме животных, у Столяровых большой огород – 40 соток. Хозяйка - учитель биологии по образованию, работала в местной школе. Когда совмещать работу и большое хозяйство стало сложно, выбрала ЛПХ. Признается, что пока не пожалела. "Крестьяне говорят: хочешь, чтобы день был дольше – вставай раньше. Я просыпаюсь в 4 часа, половине пятого. Дальше – уход за животными, дойка", - поделилась Наталья Столярова.

Сейчас она задумывается об увеличении подворья. В мечтах – племенная корова молочной породы. Покупка может обойтись в 90 тысяч рублей – сумма для сельской семьи серьезная, но и польза большая. Пока Столяровы изучают нюансы содержания таких коров и рассчитывают бюджет.

По словам Натальи Столяровой, конкурс на лучшее подворье стал для нее возможностью познакомиться с опытом других владельцев крупных ЛПХ района. Такие соревнования всегда дают стимул развиваться и искать новые направления развития. В Год сельского предпринимательства это особенно важно – стать примером для тех, кто еще только задумывается о собственном подворье.

Евгения Шевцова