Голышмановский предприниматель знает толк в пельменях

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Пельмени "Крестьянские", котлеты, тефтели и фрикадельки, вареники с картошкой, творогом, капустой – все это выпускают в цехе предпринимателя Ивана Тестова в Голышманово. Третий год он занимается бизнесом, у истоков которого стоял его отец.

В 90-ые годы отец Ивана Тестова занимался тем, что готовил шашлык в придорожном кафе. Потом занялся производством пельменей, открыл магазин. В 2011 году бизнес организовал сам Иван Тестов.

"Индивидуальное предпринимательство оформил в 2011 году. Подключился к бизнесу отца. Когда его не стало три года назад, продолжил его дело. Отец был для меня образцом для подражания, смотрел на него, учился азам бизнеса. Название пельменей "Крестьянские" - это тоже от отца. Рецепт приготовления традиционный - смешанный фарш, соль, перец, ничего лишнего", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Третий год 32-летний предприниматель Иван Тестов занимается производством полуфабрикатов и торговлей смешанными товарами.

Сырье для производства пельменей - свинину и говядину - закупает у населения. Четыре человека трудоустроены в цехе. До 50 кг продукции за смену выпускают они, делают все вручную. Спрос на полуфабрикаты голышмановского предпринимателя есть круглый год. Но пельмени покупают больше, чем вареники, отмечает Иван Тестов. Цена и качество – устраивают покупателей. За килограмм пельменей просят 270 рублей. Вареники стоят в среднем 125 рублей.

Цех работает бесперебойно. В период пандемии не останавливались, отмечает предприниматель, но все меры предосторожности соблюдали.

Для развития бизнеса Иван Тестов в 2019 году взял займ в фонде микрофинансирования Тюменской области под 7,25 % годовых. Средства сложил в основной капитал.

Сейчас цех и магазин предпринимателя работают стабильно. О расширении производственной площадки, увеличении ассортимента Иван Тестов пока не задумывается.

"Меня и мою семью все устраивает. Нам нравится жить на родине, в Голышманово. Мы не привыкшие к городу. А чтобы удачно вести бизнес на селе нужно, прежде всего, иметь голову на плечах, думать на перспективу. Трудиться не покладая рук. И еще важно организовывать дело так, чтобы у контролирующих и надзорных органов было как можно меньше претензий. Вот, пожалуй, основные три правила, которые позволяют благополучно жить и вести бизнес на селе", - подытожил предприниматель Иван Тестов.

Анжела Лебедева