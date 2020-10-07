Около 50 человек станут участниками региональной "Школы фермера"

| Фото: Ремесленная сыроварня "СырНик" во ВКонтакте | Фото: Ремесленная сыроварня "СырНик" во ВКонтакте

Образовательный проект "Школа фермера" запускает Инвестиционное агентство Тюменской области в Голышманово с 14 октября по 5 ноября. Его участниками станут около 50 жителей 13 муниципальных образований.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор Голышмановского представительства Инвестиционного агентства Тюменской области Светлана Смольникова.

Обучение пройдет очно и в онлайн-формате.

"На базе Голышмановского агропедагогического колледжа организуют процесс обучения с учетом требований Роспотребнадзора. По календарю занятия очно пройдут для жителей Голышманово, Упорово, Абатского, Казанки, а для жителей Аромашевского, Юргинского, Исетского районов, Заводоуковска, Ялуторовска, Викулово, Сорокино, Ишимского района и Сладково – онлайн", - сказала она.

Спикерами образовательного проекта станут исполнительный директор Союза сыроваров России Николай Перов, руководитель фермы Лукино Тульской области Евгений Кузык и представитель Национального союза производителей говядины, глава КФХ из Московской области Василий Великоднев.

"Учениками школы фермеров могут стать физические лица, которые планируют заниматься бизнесом по переработке молока, мяса. Те люди, которые готовы расширить имеющиеся компетенции. Это новые знания, знакомства. Спикеры - действующие предприниматели, опытные люди, добившиеся определенных результатов в своей области", - добавляет Светлана Смольникова.

Проект "Школа фермера" организован в рамках Года сельского предпринимательства в Тюменской области. По итогам участия в проекте слушатели смогут самостоятельно разработать бизнес-проект, представить его для участия в конкурсных программах, таких как "Агростартап", выиграть грант и развивать свое дело.

Анжела Лебедева