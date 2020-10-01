Карбонад, колбаса "Краковская": предприниматель из Голышманово открыл цех по переработке мяса

из личного архива Дениса Эйхмана из личного архива Дениса Эйхмана

Производство колбас, карбонада, ветчины организовал предприниматель из пос. Голышманово Денис Эйхман весной 2020 года. Пандемия не стала препятствием на пути к мечте. Долго думал открыть свое дело и чтобы оно было связано с мясом.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Друг Сергей, который занимался в свое время переработкой рыбы, предложил мне пустующее помещение. Так он и помог мне сделать первый шаг в бизнес. Прежде чем заняться переработкой мяса, я много перелопатил литературы, смотрел ролики в соцсетях. В домашних условиях много готовил. Мне всегда это нравилось", - говорит он.

С осени 2019 года Денис Эйхман занимался копчением мяса, которое брал от населения. Весной 2020 года открыл ИП и начал работать с карбонадом, грудинкой, выпускал деликатесы и постепенно перешел на колбасу. Говядину, свиные окорок и грудинку предприниматель закупает в сертифицированных забойных цехах.

Оборудование для цеха приобретал постепенно. География поставок – от Москвы до Владивостока. Сегодня у него есть промышленная мясорубка, холодильник, куттер – блендер для вареных колбас.

Сопутствующее сырье и комплектующие - оболочки, скрепки - голышмановский предприниматель заказывает в Москве и Челябинске. Несколько видов оболочек применяет на производстве: коллагеновая, черева натуральная , полиамидная и фиброузная.

"Все названия у колбас ГОСТовские: полукопченая "Краковская", "Столичная", "Польская", сервелат "Московский" и "Охотничьи колбаски", - отмечает Денис Эйхман. - Произвожу в цехе ветчину и грудинку, карбонат из свинины. Начинал с объемов в 10 килограммов в неделю. Сейчас - до 50 килограммов в день".

В последнее время предприниматель сосредоточился на выпуске вареной и сыровяленой колбас. В планах - переработка курицы: выпуск копченых окорочков и крылышек, диетической колбасы. Продукция Дениса Эйхмана проходит проверку в тюменской лаборатории. Каждый продукт имеет сертификат качества.

Работает Денис сам, без помощников, но уже думает над тем, чтобы вложить средства в производственную линию, которую будут контролировать один-два человека.

По словам голышмановского предпринимателя, пищевая промышленность всегда требует знаний, внедрения новых технологий. Сырье, температура, влажность – все это нужно учитывать для получения качественного продукта. Никаких консервантов Эйхман не признает, только специи. Средняя цена на колбасу полукопченую – 450 рублей за килограмм, вареная – 350 рублей.

Готовую продукцию Дениса Эйхмана успели распробовать местные жители. Частные магазины Голышманово и пяти соседних районов охотно берут колбасу на реализацию. Вся продукция охлажденная, в вакууме, долго остается свежей.

"В моем деле немало нюансов: то свинина сильно жирная, то во время копчения электричество отключат. Часть продукции бракуется. Убытков не избежать. Но мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Нашел себя в этом. Я не боюсь экспериментировать, рисковать. Много учусь. А еще важно учитывать пожелания покупателей. Все слушаю, анализирую, делаю выводы. Раскачка в бизнесе продолжается. Буду работать, радовать покупателей качественной, экологически чистой и сделанной с любовью продукцией", - сказал Денис Эйхман.

Анжела Лебедева