Карбонад, колбаса "Краковская": предприниматель из Голышманово открыл цех по переработке мяса
Производство колбас, карбонада, ветчины организовал предприниматель из пос. Голышманово Денис Эйхман весной 2020 года. Пандемия не стала препятствием на пути к мечте. Долго думал открыть свое дело и чтобы оно было связано с мясом.
Об этом он рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии".
"Друг Сергей, который занимался в свое время переработкой рыбы, предложил мне пустующее помещение. Так он и помог мне сделать первый шаг в бизнес. Прежде чем заняться переработкой мяса, я много перелопатил литературы, смотрел ролики в соцсетях. В домашних условиях много готовил. Мне всегда это нравилось", - говорит он.
С осени 2019 года Денис Эйхман занимался копчением мяса, которое брал от населения. Весной 2020 года открыл ИП и начал работать с карбонадом, грудинкой, выпускал деликатесы и постепенно перешел на колбасу. Говядину, свиные окорок и грудинку предприниматель закупает в сертифицированных забойных цехах.
Оборудование для цеха приобретал постепенно. География поставок – от Москвы до Владивостока. Сегодня у него есть промышленная мясорубка, холодильник, куттер – блендер для вареных колбас.
Сопутствующее сырье и комплектующие - оболочки, скрепки - голышмановский предприниматель заказывает в Москве и Челябинске. Несколько видов оболочек применяет на производстве: коллагеновая, черева натуральная , полиамидная и фиброузная.
"Все названия у колбас ГОСТовские: полукопченая "Краковская", "Столичная", "Польская", сервелат "Московский" и "Охотничьи колбаски", - отмечает Денис Эйхман. - Произвожу в цехе ветчину и грудинку, карбонат из свинины. Начинал с объемов в 10 килограммов в неделю. Сейчас - до 50 килограммов в день".
В последнее время предприниматель сосредоточился на выпуске вареной и сыровяленой колбас. В планах - переработка курицы: выпуск копченых окорочков и крылышек, диетической колбасы. Продукция Дениса Эйхмана проходит проверку в тюменской лаборатории. Каждый продукт имеет сертификат качества.
Работает Денис сам, без помощников, но уже думает над тем, чтобы вложить средства в производственную линию, которую будут контролировать один-два человека.
По словам голышмановского предпринимателя, пищевая промышленность всегда требует знаний, внедрения новых технологий. Сырье, температура, влажность – все это нужно учитывать для получения качественного продукта. Никаких консервантов Эйхман не признает, только специи. Средняя цена на колбасу полукопченую – 450 рублей за килограмм, вареная – 350 рублей.
Готовую продукцию Дениса Эйхмана успели распробовать местные жители. Частные магазины Голышманово и пяти соседних районов охотно берут колбасу на реализацию. Вся продукция охлажденная, в вакууме, долго остается свежей.
"В моем деле немало нюансов: то свинина сильно жирная, то во время копчения электричество отключат. Часть продукции бракуется. Убытков не избежать. Но мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Нашел себя в этом. Я не боюсь экспериментировать, рисковать. Много учусь. А еще важно учитывать пожелания покупателей. Все слушаю, анализирую, делаю выводы. Раскачка в бизнесе продолжается. Буду работать, радовать покупателей качественной, экологически чистой и сделанной с любовью продукцией", - сказал Денис Эйхман.
Анжела Лебедева