SMART-школа сельского предпринимателя откроется в Тюменской области

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SMART-школа сельского предпринимателя откроется в Тюменской области 16 ноября. Участниками проекта могут стать начинающие и действующие предприниматели региона, занятые в области сельского хозяйства.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, SMART-школа - это новый сезон проекта "Школа фермера". Обучение пройдет в формате online-встреч со спикерами и сопровождения учебных проектов в реальном времени.

Курс включает в себя: маркетинговый модуль, развитие кооперационной и интеграционной модели сельского предпринимательства, внедрение современных технологий развития сельского хозяйства: молочное скотоводство, выращивание сыра и другое.

Спикерами SMART-школы сельского предпринимателя выступят фермеры со всей страны, эксперты, успешно реализующие свой агробизнес с помощью гидропоники, органического земледелия, инструментов экоменеджмента.

Участие в проекте бесплатное. Регистрация по ссылке. Подробности по телефону 8-982-932-10-19.