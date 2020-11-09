Программа "Агростартап" помогла ишимцу заняться производством молока

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Житель с. Клепиково Ишимского района Сергей Штырц стал участником региональной программы "Агростартап" в 2019 году. Полученные средства направил на покупку нетелей, которые уже дали потомство. Развивать молочное животноводство фермер намерен и далее. Об этом он сказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

2 млн 419 тыс. рублей получил Сергей Штырц на покупку буренок. В конце апреля 2019 года из Казанского района завез 20 нетелей черно-пестрой породы на ферму, которую восстановил после распада сельхозпредприятия. В мае начался отел. В помещении есть молокопровод, автоматическая система навозоудаления. Работу получили два человека – доярка и скотник.

"Заготовкой кормов занимаюсь сам. Техники хватает. Раньше продавал сено местным жителям. Они до сих пор держат коров, и родители, братья, сестры держат скот. Родственников в селе много. У папы было семь детей в семье и практически все остались в Клепиково. Дружно живем", - говорит он.

По словам ишимского фермера, для развития молочного животноводства он будет выращивать телочек, а бычков реализовывать на мясо. Излишки молока Штырц продает переработчику сырья – одной из крупных компаний области.

Рабочий день у фермера начинается в 6 часов 30 минут. Первый визит – на ферму, потом – в Гагарино на пекарню, в кооператив. Именно потребительскую кооперацию Сергей Штырц называет основным видом деятельности. Этим делом он занят 13 лет. Является председателем Гагаринского потребительского кооператива. Акционеров – 27 человек. У кооператива есть своя пекарня с кондитерским цехом и семь магазинов в селах Клепиково и Гагарино.

37-летний Сергей Штырц родился в Клепиково, которое находится в 18 км от Ишима. Закончил Ишимский педагогический институт, факультет технологии и предпринимательства. У него есть жена и двое детей.

"Мой ритм жизни бешеный, сплю всего пять часов в сутки. Но заниматься бизнесом на селе можно и нужно. Прибыль, отдача от любого вида деятельности есть. Нужно стараться, работать, прикладывать усилия. А еще помогать односельчанам. Я даже когда не был предпринимателем, ко мне многие обращались. Кому-то техникой нужно было помочь, а кого-то просто добрым словом поддержать. Так что получается предприниматель на селе – ключевая фигура, на которую смотрят все", - уверен Сергей Штырц.

Анжела Лебедева