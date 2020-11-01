Кооперацию селян и городских предпринимателей рассмотрят на SMART-школе

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Кооперацию частного бизнесе на селе с городскими предпринимателями рассмотрят эксперты нового сезона "Школы фермера" - "SMART-школы сельского предпринимателя" 16 ноября в режиме онлайн, сообщает региональное Инвестагентство.

"Кооперация позволяет объединяться на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Главное, чтобы участников было много. И тогда они становятся самостоятельной сетью, аналогичной "Магнитам" и "Пятерочкам", только с продукцией, превосходящей их по качеству", - уверены спикеры SMART-школы.

Российские сельские предприниматели, которые уже прошли такой путь, готовы поделиться своим опытом. Они расскажут, как получить богатый урожай, выгодно его реализовать на рынке и сэкономить деньги на ненужных тратах.

Подробности по телефону 8-982-932-10-19. Регистрация в "SMART-Школу сельского предпринимателя" на сайте www.iato.ru или по ссылке.

Занятия в Школе фермера организованы центром "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области, Западно-Сибирским союзом "Биопродукт" при поддержке правительства Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства с целью реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".