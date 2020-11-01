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Обучающие вебинары для предпринимателей проведет Банк России

Экономика, 08:10 20 ноября 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Первое занятие из серии обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса проведет Банк России 1 декабря, начало в 11 часов по мск, сообщает регулятор.

Предприниматели узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него будет объявлено дополнительно.

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