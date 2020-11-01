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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский онколог: все виды сигарет вредны

Общество, 12:43 19 ноября 2020

ОКБ № 2 во ВКонтакте | Фото: ОКБ № 2 во ВКонтакте

Электронные заменители сигарет наносят такой же вред организму, как и классические сигареты, рассказал тюменский онколог-хирург, заведующий операционным блоком Медицинского города Андрей Лысцов.

"Дело в том, что в модных ныне устройствах тоже содержится никотин, просто человек его получает другим способом – выпариванием. Кроме того, ароматические добавки также являются канцерогенами", - подчеркнул доктор.

По информации регионального департамента здравоохранения, 6 тыс. 813 онкологических заболеваний было впервые выявлено в Тюменской области в 2019 году, из них 10,6 % занимают злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого.

Напомним, Международный день отказа от курения отмечается ежегодно в третий четверг ноября.

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# врач , онкология , Тюменская область

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