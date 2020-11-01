Выставка о краснокнижных животных откроется в Тюмени

| Фото: из сообщества "Исторический парк "Россия – моя история" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Исторический парк "Россия – моя история" во ВКонтакте (архив)

Мультимедийная выставка "Что будет после меня…", посвященная животным, занесенным в Красную книгу, и проблемам экологии, откроется в историческом парке "Россия – Моя история" 20 ноября в 14 часов, сообщают организаторы.

Экспозиция разместилась в нескольких залах, в которых представлена история взаимодействия человека с природой, информация о природоохранных организациях, а также гид, который подскажет, какие шаги каждый может сделать, чтобы сохранить природу.

Центральное место занимает медиа-арт инсталляция "Что будет после меня…", посвященная исчезающим видам животных из Красной книги России. Среди них есть в том числе и те, которых охраняют в Тюменской области.

В инсталляции анимированные проекции соединяются с реальными объектами, за счет чего достигается эффект "живой стены".

"Все элементы инсталляции – часть одной большой системы взаимодействия человека и животного мира. Если проследить за каждым из них, можно понять, как, например, современное производство влияет на сокращение ареала диких животных или на загрязнение мирового океана", – рассказали организаторы.

Кроме основной инсталляции на выставке представлены тач-панели и экраны с дополнительной информацией.

Посетить выставку тюменцы смогут до 31 января 2021 года. Вход свободный.

Напомним, экопроект "Что будет после меня…" – победитель конкурса социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" в 2019 году в номинации "Экология".