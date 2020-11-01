Тюменский медик получила награду от "Союза женщин России"
| Фото: пресс-служба областной больницы №19
Почетной грамотой общественно-государственной организации "Союз женщин России" награждена заместитель главного врача областной больницы №19 Ольга Ракова, сообщает пресс-служба медучреждения.
Почетная грамота "За поддержку социальных инициатив в целях реализации национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии" вручена на заседании Оперативного штаба Тюменского района, проходившем в режиме онлайн.