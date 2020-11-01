В Тюмени определят победителей конкурса "Книга года-2020"

| Фото: департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

До 23 ноября принимаются заявки на 14 региональный конкурс "Книга года-2020". В конкурсе могут принять участие авторы книг, издательства, типографии, учебные, научные заведения, библиотеки и другие организации, сообщает центр творческих инициатив "МедиаСоюз".

Конкурс проводится на базе "Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева" при поддержке Департамента культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится 17 декабря 2020 года.

Главная цель конкурса - приобщение к чтению, популяризация русского языка и литературы, выявление и поддержка социально значимых, содержательных и высокохудожественных литературных произведений тюменских авторов и издательств, публикующих данные произведения.

Основные номинации в 2020 году - "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая документальная книга", "Лучшая научная книга", "Лучшая учебная книга" и "Лучшая книга о Великой Отечественной войне". Кроме основных в конкурсе есть и специальные номинации.

Заявки на конкурс принимаются по адресу 625000, Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Дополнительную информацию можно получить на сайте областной научной библиотеки в разделе "Книга года" или по телефону: 565-300 (добавочный 4141.