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За долги по алиментам тюменец проведет десять суток в спецприемнике

Общество, 14:25 23 ноября 2020

mvdmedia.ru

200 тыс. рублей задолжал своим детям 40-летний тюменец. Должника поместили в спецприемник на 10 суток, сообщает служба судебных приставов по Тюменской области.

Ранее мужчине запретили выезд за пределы РФ, но это не побудило его изменить свое отношение к уплате алиментов из-за неприязни к матери своих детей.

В отношении должника был составлен административный, после оглашения решения суда тюменца доставили в спецприемник, где он проведет 10 суток. Мужчину предупредили, что в дальнейшем ему уже будет грозить уголовная ответственность.

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# алименты , судебные приставы

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