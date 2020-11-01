Предпринимателям региона необходимо выбрать налоговый режим

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

Предпринимателям Тюменской области необходимо выбрать для себя налоговый режим до конца 2020 года. Так как с нового года прекращает действие ЕНВД (единый налог на вмененный доход).

Об этом напомнил директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков в Instagram.

"Более чем для 20 тысяч предпринимателей нашей области ЕНВД - это не просто четыре буквы, а понятная и привычная система налогообложения. Наша с вами общая миссия - до каждого из 20866 предпринимателей донести информацию о том, как и когда можно перейти на другую систему налогообложения: упрощенка, патент, самозанятый, сельскохозяйственный налог, каждый может выбрать сам", - сказал он.

Антон Машуков отметил, если до 31 декабря 2020 года предприниматель не определится с налоговым режимом, то он автоматически переходит на общую систему налогообложения с НДС, налогами на имущество, прибыль и другими "неприятностями" для малого бизнеса.

Анжела Лебедева