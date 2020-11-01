Писательница Антонина Маркова прочитает тюменцам главу из своей новой книги

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Главу "Первый концерт" из своей новой книги "Томка" прочитает тюменцам поэт, член Союза писателей России, куратор проекта "Литературный лицей" Антонина Маркова 27 ноября, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Онлайн-встреча запланирована в рамках "Дней исторического и культурного наследия – 2020". Видео с выступлением Антонины Марковой опубликуют в группе "Литературный лицей" во ВКонтакте в 12 часов.

Книга о детстве мальчишек и девчонок военной поры выпущена в свет в тюменском издательстве "Титул" к 75-летию Великой Победы и адресована современным юным читателям. В основе повествования – истории, рассказанные автору мамой Тамарой Бирюковой. Из видеопрезентации книги зрители узнают о том, как маленькая Томка помогала взрослым приближать Победу, выступая для раненых бойцов в эвакогоспитале.

"Главная героиня рассказа живет в тылу, далеко от боевых действий, но трагедия войны – совсем рядом с девочкой. Детство Томки – время тяжелое, но, несмотря на все трудности, это время крепкой дружбы и искренней веры в то, что каждый погибший на войне "…встанет, стряхнет эту смерть и вернется домой", — анонсируют организаторы.

Книгу Антонины Марковой можно найти в библиотеках областной столицы.