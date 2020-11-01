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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России до Нового года

Общество, 17:41 26 ноября 2020

www.mos.ru

Массовая вакцинация от коронавируса будет в России поэтапной, она должна начаться до Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Точную дату начала массовой вакцинации не могу сказать. Но это уже должно начаться до Нового года. Ожидания такие", - сказал Песков.

Вакцинация будет добровольной и поэтапной - с учетом географии РФ.

"Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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