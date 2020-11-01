Тюменские подростки узнают, как заработать на добром хакерстве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как стать добрым хакером и заработать на этом, расскажет тюменским подросткам лучший хакер по версии Ozon на международной площадке HackerOne Алексей Томилов.

Его лекция завершит онлайн-RoketForum 29 ноября. Начало трансляции - в 16 часов 15 минут.

Алексей Томилов расскажет, с чего началось его знакомство с компьютером, почему он не получил высшее образование и какие выводы из этого сделал. Также он поделится мнением о предпринимательстве и научит правильно реагировать, когда тебе говорят "нет".

Напомним, RoketForum – часть областного форума "Семья&RocketForum", посвященная проблемам и кумирам подростков. В его рамках также выступят режиссер театра и кино Данил Чащин, бьюти-блогер и дизайнер вечерней одежды Анна Герасимова, психолог из Санкт-Петербурга Никита Карпов.

Трансляции начнутся в 14 часов 45 минут. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.