  • 27 ноября 202027.11.2020пятница
  • USD75,4518
    EUR90,0291
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские подростки узнают, как заработать на добром хакерстве

Общество, 13:32 27 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как стать добрым хакером и заработать на этом, расскажет тюменским подросткам лучший хакер по версии Ozon на международной площадке HackerOne Алексей Томилов.

Его лекция завершит онлайн-RoketForum 29 ноября. Начало трансляции - в 16 часов 15 минут.

Алексей Томилов расскажет, с чего началось его знакомство с компьютером, почему он не получил высшее образование и какие выводы из этого сделал. Также он поделится мнением о предпринимательстве и научит правильно реагировать, когда тебе говорят "нет".

Напомним, RoketForum – часть областного форума "Семья&RocketForum", посвященная проблемам и кумирам подростков. В его рамках также выступят режиссер театра и кино Данил Чащин, бьюти-блогер и дизайнер вечерней одежды Анна Герасимова, психолог из Санкт-Петербурга Никита Карпов.

Трансляции начнутся в 14 часов 45 минут. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лекция , подростки , форум , хакер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:38 27.11.2020За утилизацию лампочек и батареек отвечают управляющие компании
14:27 27.11.2020Педагоги тюменского вуза победили в конкурсе "Золотые имена высшей школы"
14:16 27.11.2020Эксперты советуют пристально следить за здоровьем после COVID-19
13:54 27.11.2020Телевизионный дизайн "Тюменского времени" оценило жюри "ТЭФИ-Регион 2020"