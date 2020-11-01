За утилизацию лампочек и батареек отвечают управляющие компании

| Фото: minpromtorg.gov.ru/ | Фото: minpromtorg.gov.ru/

Батарейки, градусники и лампочки вместе с обычным мусором выбрасывать нельзя. Вопрос обращения с лампочками и градусниками урегулирован на законодательном уровне – их обязаны принимать все без исключения управляющие компании. Жители частного сектора, где своей обслуживающей организации нет, могут обращаться в муниципалитет, сообщает ТЭО.

Батарейки принимают различные организации и общественные движения, нередко пункты сбора организованы в образовательных учреждениях и крупных магазинах. В Тюменской области постоянно расширяется география экобоксов, куда можно выбросить разные виды опасных отходов.

"В последнее время возможности тюменцев в этом вопросе стали гораздо обширнее. Каждый из нас может поступить правильно и экологично, главное – желание. Сейчас поиск подходящего места приема таких отходов – это вопрос нескольких минут и всего пары запросов в интернете", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Тем, кто обращается с этим вопросом на горячую линию регоператора – 8-800-250-73-26, специалисты напоминают, что такие отходы относятся к опасным не случайно. Причем угрозу они несут не только для экологии, но и могут причинить реальный вред здоровью работников коммунальной сферы. Например, тем, кто следит за порядком на контейнерных площадках, собирает мусор и вывозит его.