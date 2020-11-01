Телевизионный дизайн "Тюменского времени" оценило жюри "ТЭФИ-Регион 2020"

| Фото: Тюменское время ВКонтакте | Фото: Тюменское время ВКонтакте

Золотого Орфея получил телеканал "Тюменское время" в номинации "Телевизионный дизайн" всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион 2020", финал которого проходил в Калуге.

Победителя представляла арт-директор телеканала СТС Елена Шанович. Она отметила, что современное поколение, за которое ведут борьбу телеканалы, можно привлечь качественным дизайном. "Он должен быть интеллектуальным, современным, он должен чувствовать тенденции, которые происходят в мире", - цитирует "Тюменское время" члена жюри конкурса "ТЭФИ-Регион".

Статуэтку на сцене получил арт-директор канала Сергей Серов. Он подчеркнул, что главный тренд телевизионного мира - завоевать молодую аудиторию - Тюмень поддержала современным оформлением телеканала.

Телеканал "Тюменское время" поменял оформление в 2020 году, впервые за десять лет. В основе нового бренда – короткие заставки и положительный заряд. По словам дизайнеров, это – сочетание ретровейва и техноэко.

Напомним, у канала "Тюменское время" уже четыре статуэтки ТЭФИ. Первую в 2003 году получила ведущая Ольга Солоницына. В 2017 году статуэтку выиграл телевизионный фильм "Случайный вальс". В следующем году награду забрала программа "Утро с вами", а в 2019 - "Картина недели" в номинации "Информационно-аналитическая программа".