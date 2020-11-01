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Пенсионеров могут проверить на дополнительные доходы

Общество, 15:02 29 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверки пенсионеров на предмет дополнительных доходов, могут пройти в России в 2021 году, сообщает РИА Новости.

Проверят и тех, кто получает российскую пенсию за границей. Тех, кто получает "северные" доплаты, проверят еще и на место жительства.

Инициатива появилась после того, как в счетной палате вскрылось немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. После этого власти намерены тщательнее разобраться с выплатой пенсий.

Начнут с проверок дополнительного дохода, чтобы исключить надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Предположительно в результате появятся как те, кому будут положены дополнительные деньги так и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные.

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