Как сохранить новогоднее настроение: советы психологов

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Изменение восприятия эпидемических ограничений поможет снизить отрицательные эмоции и настроиться на положительные, считает клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

Он убежден, что это нестабильность может научить человека добиваться большего и к любым изменениям относиться как к ресурсу, рассказывает Радио Sputnik.

Его коллега Наталья Варская советует обратить внимание на празднование Нового года в семейном кругу - это может быть источником положительных эмоций. От увеселительных заведений лучше отказаться до наступления более благоприятной эпидемической ситуации.

"Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьей уже радостно. И не нужны какие-то увеселительные заведения, тем более что вообще считается, что Новый год и Рождество – все-таки домашние праздники", – рассказала Наталья Варская.

Также она отметила, что человек, который настроен на позитив, сам способен найти способ поддержания новогоднего настроения.