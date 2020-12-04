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Предприниматели узнают о возможностях системы быстрых платежей на вебинаре

Общество, 08:21 04 декабря 2020

md-eksperiment.org | Фото: md-eksperiment.org

Вебинар о возможностях системы быстрых платежей (СБП) для предпринимателей пройдет 15 декабря, начало в 10 часов (по мск), сообщает Банк России.

Эксперты Банка России и Национальной системы платежных карт расскажут об особенностях и преимуществах СБП для торговых компаний. Своим опытом также поделятся представители банков и бизнеса, которые уже используют СБП.

Вебинар будет транслироваться на канале Банка России в YouTube и на странице в Facebook. Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться.

Банк России напоминает, что система быстрых платежей позволяет торговым предприятиям существенно сократить издержки. Комиссии для них при приеме оплаты товаров и услуг через СБП в 2–2,5 раза ниже, чем при оплате банковскими картами.

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# Банк России

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