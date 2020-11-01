Тюменец проведет в колонии более семи лет за сбыт наркотиков

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Семь с половиной лет получил в Тюмени наркоделец за покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2020 года молодой человек через интернет вступил в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотиков. Он должен был забирать из тайников крупные партии запрещенных веществ, расфасовывать их на разовые дозы и делать закладки.

27 марта тюменец в лесу забрал из тайника более 14 граммов наркотиков. Кроме того, он там же нашел еще пять чужих свертков, которые забрал себе.

30 марта по сообщению от соседей о специфическом запахе из его квартиры, к тюменцу наведались полицейские. Молодого человека они застали за фасовкой наркотиков.