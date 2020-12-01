Новые автомобили скорой помощи адаптированы для работы в пандемию

| Фото: Областная больница №14 | Фото: Областная больница №14

Две новые машины скорой помощи пополнили автопарк Областной больницы №14. Одна базируется в казанском отделении скорой помощи, вторая – у сладковской бригады, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Машины скорой помощи у нас практически без передышки курсируют не только по району, но и до ближайших городов, когда того требует состояние пациента. Техника испытывает колоссальную нагрузку, особенно в этот год, когда медицинская помощь пациентам оказывается преимущественно на дому. Новый спецтранспорт позволит нам своевременно оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - отметил главный врач Областной больницы №14 в с. Казанское Рустам Абзалов.

В каждом спецавтомобиле есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, специализированные укладки и акушерский набор, имеется аппарат искусственной вентиляции легких, прикроватный монитор для контроля за жизненно-важными функциями организма. Медики выездных бригад особенно оценили, что оборудование работает как от бортовой электросети, так и от аккумуляторов. В чрезвычайных ситуациях это дает возможность проводить реанимационные мероприятия на любом этапе оказания экстренной помощи.

Автомобили адаптированы для работы в пандемию: есть система подачи кислорода, бактерицидный облучатель для дезинфекции воздуха в салоне автомобиля. В ней можно провести гигиеническую обработку рук сотрудником, а также экспресс-дезинфекцию внутренней обшивки, носилок, кресел.