Медкабинеты ялуторовских школ оснастили компьютерами

| Фото: Дарья Ровбут, Областная больница №23 | Фото: Дарья Ровбут, Областная больница №23

Компьютеры установили в медицинских кабинетах ялуторовских школ №2 и №4, где обучаются около 3 тыс. детей. Новое оборудование позволит медикам использовать электронные медицинские карты, сообщает Областная больница №23.

"Прежде всего, это хорошо для наших пациентов. Предположим, ребенок обратился ко мне с симптомами ОРВИ, за последние несколько недель такое случалось полдюжины раз. Прежде, не имея доступа к базе данных, я должна была бы отправить его в поликлинику. Теперь же сама могу провести первичный прием, дать рекомендации по амбулаторному лечению, занести необходимые данные в медкарту и назначить ему повторный прием у участкового педиатра. Это очень помогает и родителям ребенка, и нам, медикам", - пояснила фельдшер школы №2 Надежда Жукова.

Доступ к электронной карте позволит фельдшерам иметь более полное представление о здоровье ребенка и оказать адекватную помощь в случае необходимости. Фельдшер также сможет самостоятельно оформить больничный лист. Для этого родители должны прийти вместе с ребенком или позвонить, так как потребуются их паспортные данные.

Компьютеры приобретены за счет школ, специалисты Областной больницы №23 установили специальное программное обеспечение и обучили фельдшеров работе с ним.