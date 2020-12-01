Студент разработал цифровой путеводитель по Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Цифровой путеводитель по Тюмени с рабочим названием "Tyumen way" разработал студент четвертого курса Института наук о Земле ТюмГУ Герман Мизанфаров. Научным руководителем проекта стала профессор кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Наталья Балюк. Разработка попала на всероссийский конкурс "Развивая туризм – развиваем Россию!", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проект представляет собой мобильный интерактивный картографический сервис (ИКС), который в своей основе опирается на ГИС-технологии (ГСП, электронные карты и веб-ГИС).

Удобная навигационная платформа будет содержать необходимую туристу и гостям Тюмени информацию.

В основе путеводителя лежит проект "Живая карта России", который аккумулирует тематические слои: естественный, культурно-исторический, рекреационный, сервисный, антропологический, событийный, мифологический. Планируется добавить креативно-развлекательный, транзитный, цифровой и научный слои. Путешествуя по цифровой Тюмени, можно будет переключаться между слоями или соединять их.

Способ предоставления информации в путеводителе может структурно напоминать цифровые издания. Для простоты и удобства информация в описании туристских объектов укладывается в 400-500 символов.

Особенностью "Tyumen way" должна стать работа с местным сообществом через краудсорсинг. Люди смогут публиковать собственные маршруты, рассказы о любимых местах, партнерские программы с организациями в сфере культуры и СМИ. Возможна и интеграция других востребованных для самостоятельного туриста сервисов (Izi.Travel, Uber и других).

Подробно описано наполнение каждого из слоев проекта, а категории объектов туристской инфраструктуры для дальнейшего нанесения на карту разбиты по типам векторных данных. Разработан логотип.

Сейчас команда проекта ищет заинтересованных студентов и специалистов для проработки технической части цифрового путеводителя - формирования ГИС-основы, разработки мобильного приложения.

"Если кого-то интересуют похожие проекты, то есть проект "Мы жили", его делают выпускники ТюмГУ, изучающие журналистику и издательское дело. У них все очень круто и интересно", – сказал Герман Мизанфаров.