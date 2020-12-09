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ХК "Рубин" примет учалинских хоккеистов

Спорт, 12:52 09 декабря 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Домашний матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги проведет ХК "Рубин" 9 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником сибиряков станет учалинский "Горняк". Набрав 35 очков, эта команда занимает восьмое место в таблице. Рубиновцы, заработав 32 балла, идут 14. Сибиряки имеют перед представителями Башкортостана четыре встречи в запасе.

В ноябре команды соперничали на площадке учалинцев и тогда успеха добились тюменцы – 1:0 (в овертайме). Автором гола стал защитник Константин Фаст.

В начале декабря "Горняк" одолел на родном льду две питерские дружины. Сначала "СКА-Неву" – 3:2, а затем "Динамо" – 2:1 (по буллитам). Из одиннадцати выездных матчей "Горняк" выиграл пять. В том числе, четыре в основное время.

Противостояние на площадке дворца спорта "ПАРТИКОМ" начнется в 19 часов и будет показано в прямом эфире на ютуб-канале ВХЛ.

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# ХК Рубин , хоккей

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