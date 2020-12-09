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Конкурс "Тюмень спортивная" пройдет в прямом телеэфире

Спорт, 17:05 09 декабря 2020

городской многофпрофильный центр Тюмени | Фото: городской многофпрофильный центр Тюмени

Церемонии награждения городского конкурса физкультурной спортивной работы "Тюмень спортивная" пройдет 16 декабря в прямом эфире телеканала "Тюменское время", сообщает городской многопрофильный центр.

Параллельно спортивное будет транслироваться и на канале "ОТР – Общественное Телевидение России".

Прямой эфир продлится с 17 до 19 часов. За это время отметят 127 спортсменов, тренеров, спортивных инструкторов, представителей федераций, образовательных учреждений, фитнес-клубов, территориальных органов самоуправления, предприятий, которые в этом году удостоились наград престижного конкурса "Тюмень спортивная".

Организаторы конкурса впервые проведут награждение в таком необычном формате, поэтому подготовка началась заблаговременно. На протяжении двух месяцев готовился сценарий церемонии, снимались видеоролики о спортивной жизни областной столицы.

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# Тюмень спортивная

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