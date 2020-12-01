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В Тюмени пройдет "MEDIA стажировка" для молодых журналистов

Общество, 17:09 10 декабря 2020

Международная ассоциация студенческого телевидения

MEDIA стажировка — это онлайн-марафон для выпускников-журналистов и молодых специалистов, которые хотят работать в тюменских СМИ. Он пройдет в Instagram с 14 по 21 декабря, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Участники проекта пройдут образовательную программу от федеральных и региональных экспертов по направлениям: TV, радио, текст и digital и выполнят профессиональные задания.

Победители в январе получат стажировки на телеканалах: "Тюменcкое время", "Регион-Тюмень" и "Росcия-24", на радиостанциях: "Dipol FM" и "МИР", в интернет-газетах "Вcлух.ру" и "Тюменская область cегодня", в информационном агентстве "Тюменская линия".

Лекции для молодых журналистов прочтут создатель telegram-канала "Планерка" Александр Литвинов, креативный редактор медиа "Фокус" ВКонтакте Мария Карнакова, первый заместитель генерального директора "Сибинформбюро" Роман Мамонтов, руководитель службы информационных программ ТВ и РВ ГТРК "Регион-Тюмень" Роман Явныч, программный директор "Диполь FM" Роман Ильич, главный редактор "Вслух.ру" Богдан Логинов, экс-шеф-редактор "АиФ в Западной Сибири", редактор-консультант "Тюменская область сегодня" Юрий Пахотин.

Марафон пройдет в инстаграм-аккаунте проекта @mediajob.tmn. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/media-stazhirovka/.

Проект реализуется Медиацентром молодежной политики Тюменской области совместно с региональным департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

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# журналисты , онлайн , стажировка

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