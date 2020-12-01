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Тюменские приставы изъяли 11 автомобилей в счет долгов

Общество, 11:40 10 декабря 2020

Twitter УФССП РФ | Фото: Twitter УФССП РФ

110 автомобилей остановили в ходе совместного рейда судебные приставы и инспекторы ДПС в Тюмени. 68 водителей оказались должниками по исполнительным производствам, 11 машин были изъяты в счет долгов, сообщает региональное УФССП.

Все транспортные средства помещены на спецстоянку, имущество будет возвращено собственникам после погашения задолженностей. Большинство остановленных должников старались оплачивать свои долги на месте по терминалу, таким образом было переведено 130 тыс. рублей.

Рекордсменом по неоплаченным кредитам стал тюменец, чей автомобиль изъяли в счет погашения долга в пять миллионов рублей. Toyota арестована судебными приставами за долг в 400 тыс. рублей, 36 из которых составили налоги. Большинство задержанных должников имеют просроченные кредиты.

Водитель Volvo скандалил, но судебный пристав перечислил ему все исполнительные производства на общую сумму 1 млн 300 тыс. рублей. Только тогда мужчина успокоился и, забрав свои вещи из машины, отправился на автобусную остановку. Тюменец уверенно принял решение - до конца недели оплатить долги - кредиты, коммунальные услуги и штрафы за нарушение ПДД.

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# долги , судебные приставы

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