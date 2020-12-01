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В Тюмени устраняют утечку на магистральном водоводе

Общество, 11:28 10 декабря 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Утечку на магистральном водоводе в районе Велижанского тракта устраняют сотрудники "Росводоканал Тюмень". На время работ в многоэтажных домах в районе Мыса возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды, сообщает пресс-служба компании.

В течение дня "Росводоканал Тюмень" организует подвоз воды к домам по заявкам абонентов. Расписание прибытия автоцистерны будет доведено до жителей через управляющие компании.

Повреждение было обнаружено в 23 часа 9 декабря, после чего специалисты предприятия незамедлительно приступили к восстановительным работам.

"Мобилизованы две бригады цеха водоснабжения. Техника, оборудование и материалы, доставлены к месту проведения работ. Утечка локализована. Сегодня специалистам предстоит заменить поврежденный участок трубы и установить новую задвижку", - пояснил главный инженер Виталий Гурский.

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# водовод , Водоканал , коммунальная авария

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