Пастеризованный и с соусом: картофель "КРиММ" пользуется спросом у тюменцев

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Объемы производства и продажи очищенного и пастеризованного картофеля выросли на заводе по переработке агрофирме "КРиММ" в с. Упорово. Пастеризованный картофель со средиземноморским соусом или соусом чили с беконом жители Тюменской области покупают уже сегодня, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

"Производство такого продукты мы начали совсем недавно, - рассказал директор завода Александр Вчерашний. - Сейчас у нас два вида соусов – средиземноморский и чили с беконом. И в данное время мы тестируем еще 27 видов соусов, различных добавок. После дегустации будем запускать в производство".

В зависимости от заказов на этой линии могут производиться до четырех наименований продукции в течение рабочей смены. Перенастройка занимает не более 15 минут. Качество продукта и процесса приготовления контролируется на каждом этапе.