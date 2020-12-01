  • 10 декабря 202010.12.2020четверг
  • USD73,3057
    EUR88,9418
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пастеризованный и с соусом: картофель "КРиММ" пользуется спросом у тюменцев

Экономика, 17:42 10 декабря 2020

krimm.ru | Фото: krimm.ru

Объемы производства и продажи очищенного и пастеризованного картофеля выросли на заводе по переработке агрофирме "КРиММ" в с. Упорово. Пастеризованный картофель со средиземноморским соусом или соусом чили с беконом жители Тюменской области покупают уже сегодня, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

"Производство такого продукты мы начали совсем недавно, - рассказал директор завода Александр Вчерашний. - Сейчас у нас два вида соусов – средиземноморский и чили с беконом. И в данное время мы тестируем еще 27 видов соусов, различных добавок. После дегустации будем запускать в производство".

В зависимости от заказов на этой линии могут производиться до четырех наименований продукции в течение рабочей смены. Перенастройка занимает не более 15 минут. Качество продукта и процесса приготовления контролируется на каждом этапе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# КРиММ , пастеризованный картофель

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 10.12.2020Пастеризованный и с соусом: картофель "КРиММ" пользуется спросом у тюменцев
16:36 10.12.2020Тюменский завод по производству пенополистирола увеличил выручку в 70 раз
16:03 10.12.2020Тюменцы открывают крафтовый бизнес на микрозаймы
10:11 10.12.2020В двух городах Тюменской области 294 семьи справят новоселье в декабре